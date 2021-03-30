АСК передумал бойкотировать матч против «Факела»

Нижегородский волейбольный клуб АСК принял решение всё же выйти на завтрашний матч квалификационного раунда за выход в «Финал шести» российской Суперлиги против «Факела».



Клуб в своём «инстаграме» рассказал, что волейболистов заселили в съёмные квартиры в Новом Уренгое. «У нас всё нормально. Провели опробование, заселились в квартиры. Завтра играем!» — сообщил клуб в соцсети.

Напомним, сегодня АСК сообщил, что команду в Новом Уренгое заселили в общежитие с минимальными удобствами, где живут вахтовики. Все гостиницы в городе оказались заняты. Клуб сообщил, что намерен отказаться от игры и вернуться в Нижний Новгород.



Игра «Факел» — АСК пройдёт 31 марта в 17:00 мск. В ней определится последний участник «Финала шести».