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Губерниев раскритиковал вещателя чемпионата России по лыжам за обсуждение его имени

Губерниев раскритиковал вещателя чемпионата России по лыжам за обсуждение его имени
Другие / Лыжный спорт 0
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал канал «Телеспорт», указав, что повышение рейтинга трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени фактически ведётся за счёт обсуждения его имени.

«Смешные ребята из «Телеспорта», которые купили задорого права на лыжный чемпионат России и которым не удалось втюхать эти права «Матчу», сильно подставляют лыжников! Всё интервью со спортсменами и тренерами крутятся вокруг моей фамилии, бедные ребята что-то отвечают и выглядят смешно и нелепо! Я на них совсем не обижаюсь, они хорошие, но храбрые журналисты «Телеспорта», у которых голос дрожит при упоминании фамилии Губерниев, всё сказанное выносят в заголовки и всерьёз думают, что это им поможет с раскруткой! Мне поможет, им нет! Ибо всё бесталанно, пресно и скучно! Больше заголовков про меня, может быть, вам это поможет, несчастным», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Комментатор привёл в пример интервью с Еленой Вяльбе и тренером сборной России Егором Сориным, где в заголовки были вынесены их ответы на вопросы о Губерниеве, подписав это словами «Телеспорт» — хватит смешить мои тапки».

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