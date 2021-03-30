Губерниев — Сорину: лыжи не «Дом-2», лыжи теперь Comedy Club?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев указал тренеру сборной России по лыжным гонкам Егору Сорину на слова о том, что «лыжи — не «Дом-2».



Сорин сказал это в интервью «Телеспорту» во время чемпионата России в Тюмени: «Мы спокойно относимся к нему и понимаем, где он говорит истину, а где нет. Но хотелось бы, чтобы он следил за своими высказываниями о спортсменах. У нас не телешоу, не «Дом-2» — это реальные спортсмены, и любые высказывания могут на них повлиять».



Губерниев в ответ привёл в пример Александра Большунова, который между гонками на чемпионате России успел слетать из Тюмени в Москву на съёмки шоу Comedy Club. «Егор Сорин, я правильно вас понимаю — лыжи не «Дом-2»? Лыжи теперь Comedy Club??? Егор?» — написал журналист в своём телеграм-канале.

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