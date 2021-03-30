Бьорн Дэли призвал отказаться от «классики» в лыжах для повышения конкуренции

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Бьорн Дэли высказал мнение, что лыжным гонкам следует отказаться от классического стиля, оставив только гонки свободным стилем.
«Это ужасная идея для нас, норвежцев, но я думаю, что в программе чемпионата и Кубка мира, Олимпийских игр пора оставить только свободный стиль. На протяжении 80-х годов нас обыгрывали шведы, русские и финны. Италия, которая всегда была на вершине, теперь ушла оттуда. Швейцарцев почти не осталось. Германия ушла. В Швеции не осталось сильных лыжников-мужчин, за исключением Йенса Бурмана.
Со свободным стилем слишком дорогой вид спорта стал бы вдвое дешевле. Не нужны будут лыжи для классики, обувь для них и смазка для крепления. Беговые лыжи стали для родителей слишком дорогим видом спорта, по крайней мере, таким же дорогим, как горные лыжи.
В Центральной Европе семья с детьми не катаются классикой. Если побегут на лыжах, то коньковым ходом. Это недооценённая разница между коньковым ходом и классическим. Я думал об этом несколько лет и, к сожалению, считаю, что беговые лыжи должны объединяться вокруг свободного стиля. Так мы могли бы вернуть конкуренцию. Плюс тогда легче будет переключаться между лыжными гонками и биатлоном», — приводит слова Дэли VG.
- 30 марта 2021
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