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Бьорн Дэли призвал отказаться от «классики» в лыжах для повышения конкуренции

Бьорн Дэли призвал отказаться от «классики» в лыжах для повышения конкуренции
Другие / Лыжный спорт 0
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Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Бьорн Дэли высказал мнение, что лыжным гонкам следует отказаться от классического стиля, оставив только гонки свободным стилем.

«Это ужасная идея для нас, норвежцев, но я думаю, что в программе чемпионата и Кубка мира, Олимпийских игр пора оставить только свободный стиль. На протяжении 80-х годов нас обыгрывали шведы, русские и финны. Италия, которая всегда была на вершине, теперь ушла оттуда. Швейцарцев почти не осталось. Германия ушла. В Швеции не осталось сильных лыжников-мужчин, за исключением Йенса Бурмана.

Со свободным стилем слишком дорогой вид спорта стал бы вдвое дешевле. Не нужны будут лыжи для классики, обувь для них и смазка для крепления. Беговые лыжи стали для родителей слишком дорогим видом спорта, по крайней мере, таким же дорогим, как горные лыжи.

В Центральной Европе семья с детьми не катаются классикой. Если побегут на лыжах, то коньковым ходом. Это недооценённая разница между коньковым ходом и классическим. Я думал об этом несколько лет и, к сожалению, считаю, что беговые лыжи должны объединяться вокруг свободного стиля. Так мы могли бы вернуть конкуренцию. Плюс тогда легче будет переключаться между лыжными гонками и биатлоном», — приводит слова Дэли VG.

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