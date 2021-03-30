Клебо — о марафоне на ЧМ: Большунов вытеснил меня с лыжни — я не сделал ничего плохого

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своей дисквалификации по итогу марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.



Напомним, на финишной прямой после контакта Клебо и Александра Большунова у россиянина сломалась палка. Клебо приехал первым, но затем был дисквалифицирован, и золотая медаль была отдана Эмилю Иверсену, финишировавшему вторым.



«Без сомнения, это был самый тяжёлый день в моей жизни. Вы видели, что меня дисквалифицировали, это сумасшествие. Я провёл безумно много спринтерских гонок и заездов, и я знаю, как их выигрывать. Я полностью контролировал ситуацию, и отлично себя чувствовал. Большунов просто вытеснил меня с лыжни, даже несмотря на то, что я шёл далеко от него. Я видел, что случилось с Большуновым и Мяки ранее, и знал, что не могу делать то же самое. Я не сделал ничего плохого.



После дисквалификации я потерял дар речи. Мне захотелось просто пойти домой, наплевать на остаток сезона в Кубке мира и посмотреть, смогу ли я что-нибудь придумать. Я устал от Международной федерации (FIS). То, как они решают различные проблемы, ужасно. Считаю, что они плохо справляются со своими обязанностями. Они совершают много ошибок, и не осмеливаются принять правильное решение, а я вот сижу без медали», — рассказал Клебо на своём Youtube-канале.