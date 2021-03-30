«Чеховские медведи» упустили победу над «Нимом», но вышли в 1/4 финала Лиги Европы

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» сыграл вничью с французским «Нимом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы – 24:24.



Российский чемпион выигрывал после первого тайма 12:11, а в начале второго забил ещё два гола подряд. «Ним» сократил отставание, и на протяжении второй половины игры «Чеховские медведи» вели с преимуществом в один мяч, но в самой концовке встречи французы сравняли счёт. Самым результативным в составе российского клуба стал Сергей Марк Косоротов, забросивший семь мячей. Пять голов забил Александр Котов.

Несмотря на упущенную победу, «Чеховские медведи» вышли в четвертьфинал второго по значимости гандбольного еврокубка за счёт победы в первом матче 30:25. В четвертьфинале российский клуб сыграет с немецким «Рейн-Неккар Лёвен». Матчи состоятся 13 и 20 апреля.



Ранее сегодня из борьбы в Лиге Европы выбыл московский ЦСКА, уступив в двух встречах датскому «Гогу».