Бьорген ответила на призыв Дэли отказаться от «классики» в лыжных гонках

Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежка Марит Бьорген сказала, что думает о предложении соотечественника Бьорна Дэли ради повышения конкуренции отказаться от классического стиля в лыжных гонках, оставив только гонки свободным стилем.



В частности, Дэли считает, что лыжи стали слишком дорогим видом с точки зрения массового спорта, в котором необходимы отдельные лыжи для конькового стиля и для «классики», обувь для неё и смазка для крепления.



«Мне будет жаль, если «классика» исчезнет. С тех пор, когда я каталась классическим ходом, произошли безумные перемены. Теперь у 12-летних спортсменов должна быть карбоновая обувь — она им не нужна! Они много смотрят на звёздных лыжников, но в конце концов решают родители. Стоит подумать о том, чтобы у всех была одинаковая смазка. Это будет схожим решением», — приводит слова Бьорген VG.

Бьорн Дэли призвал отказаться от «классики» в лыжах для повышения конкуренции