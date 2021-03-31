Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бьорген ответила на призыв Дэли отказаться от «классики» в лыжных гонках

Бьорген ответила на призыв Дэли отказаться от «классики» в лыжных гонках
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежка Марит Бьорген сказала, что думает о предложении соотечественника Бьорна Дэли ради повышения конкуренции отказаться от классического стиля в лыжных гонках, оставив только гонки свободным стилем.

В частности, Дэли считает, что лыжи стали слишком дорогим видом с точки зрения массового спорта, в котором необходимы отдельные лыжи для конькового стиля и для «классики», обувь для неё и смазка для крепления.

«Мне будет жаль, если «классика» исчезнет. С тех пор, когда я каталась классическим ходом, произошли безумные перемены. Теперь у 12-летних спортсменов должна быть карбоновая обувь — она им не нужна! Они много смотрят на звёздных лыжников, но в конце концов решают родители. Стоит подумать о том, чтобы у всех была одинаковая смазка. Это будет схожим решением», — приводит слова Бьорген VG.

Бьорн Дэли призвал отказаться от «классики» в лыжах для повышения конкуренции
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021