Чирлидершы танцевали на трибуне, с игрока стягивали футболку. Яркие фото с ЦСКА — «Гог»

Вчера, 30 марта, в Москве во дворце спорта «Динамо» московский ЦСКА на своей площадке уступил датскому клубу «Гог» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы по гандболу – 30:35.



Забросив семь мячей, самым результативным в составе российского клуба стал Дмитрий Ильченко. Шесть голов забил Михаил Виноградов, по пять голов – Валентин Воробьёв и эстонский полусредний Денер Яанимаа.



В первом матче, состоявшемся неделей ранее в Дании, «Гог» также был сильнее – 33:31. Таким образом, армейцы завершили своё выступление в еврокубках в этом сезоне. По пути в 1/8 финала ЦСКА преодолел два квалификационных раунда, а затем вышел из группы со второго места.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Гог» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.