Чирлидершы танцевали на трибуне, с игрока стягивали футболку. Яркие фото с ЦСКА — «Гог»

Вчера, 30 марта, в Москве во дворце спорта «Динамо» московский ЦСКА на своей площадке уступил датскому клубу «Гог» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы по гандболу – 30:35.
Забросив семь мячей, самым результативным в составе российского клуба стал Дмитрий Ильченко. Шесть голов забил Михаил Виноградов, по пять голов – Валентин Воробьёв и эстонский полусредний Денер Яанимаа.
В первом матче, состоявшемся неделей ранее в Дании, «Гог» также был сильнее – 33:31. Таким образом, армейцы завершили своё выступление в еврокубках в этом сезоне. По пути в 1/8 финала ЦСКА преодолел два квалификационных раунда, а затем вышел из группы со второго места.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Гог» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 31 марта 2021
-
09:45
-
09:40
-
09:10
-
00:43
- 30 марта 2021
-
23:50
-
23:06
-
22:39
-
22:28
-
22:09
-
21:35
-
21:00
-
20:02
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:25
-
19:01
-
18:40
-
17:44
-
17:22
-
16:55
-
16:06
-
14:58
-
14:27
-
13:19
-
12:37
-
12:16
-
12:10
-
11:51
-
11:46
-
11:43
-
11:40
-
10:49
-
10:41
-
10:23