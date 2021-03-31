Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чирлидершы танцевали на трибуне, с игрока стягивали футболку. Яркие фото с ЦСКА — «Гог»

Группа поддержки ГК ЦСКА
Чирлидершы танцевали на трибуне, с игрока стягивали футболку. Яркие фото с ЦСКА — «Гог»
Другие / Гандбол 0
Аудио-версия:

Вчера, 30 марта, в Москве во дворце спорта «Динамо» московский ЦСКА на своей площадке уступил датскому клубу «Гог» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы по гандболу – 30:35.

Забросив семь мячей, самым результативным в составе российского клуба стал Дмитрий Ильченко. Шесть голов забил Михаил Виноградов, по пять голов – Валентин Воробьёв и эстонский полусредний Денер Яанимаа.

В первом матче, состоявшемся неделей ранее в Дании, «Гог» также был сильнее – 33:31. Таким образом, армейцы завершили своё выступление в еврокубках в этом сезоне. По пути в 1/8 финала ЦСКА преодолел два квалификационных раунда, а затем вышел из группы со второго места.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Гог» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021