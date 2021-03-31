Канделаки: всё, что Вяльбе ненавидела в СССР, она пытается внедрять в российский спорт

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о методах работы главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
«Одна из самых серьёзных проблем российского спорта заключается как раз в том, что победа, по словам Елены Вяльбе, любит тишину. Елена Валерьевна — блестящая советская спортсменка, которая, как показано в фильме «Белый снег», привыкла работать в окружении сотрудников спецслужб, работать на сопротивление, скрывать, молчать, украдкой встречаться в отеле с любимыми мужчинами, бесконечно прятаться в тень и держать рот на замке. Вся эта тишина была абсолютно очевидна, понятна и обусловлена тем временем, в которое Елена Вяльбе и стала великой спортсменкой. Но только времена бесповоротно изменились. И мне очень жаль, что, судя по тому, что говорит Елена Вяльбе, сказка Шварца про дракона показалась ей явью.
Всё то, что Лена ненавидела в советской системе, она сейчас с упорством пытается внедрять в российский спорт. Тишину, тишину и ещё раз тишину. Она была возможна в XX веке. В XXI веке её уже не будет, даже если я, она, Губерниев и все на свете замолчат на ближайшие сто лет. Медийные технологии будут шуметь и без нас, но, чтобы это понять, надо начать читать книжки, разбираться в этом явлении и отказаться от «лучших» практик своего прошлого», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
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