Сергей Устюгов объяснил, почему отказался выступать в командном спринте на чемпионате мира

Лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, почему не стал выступать в командном спринте на чемпионате мира. Напомним, за Россию в мужском командном спринте выступили Александр Большунов и Глеб Ретивых, завоевавшие бронзу.

«Что касается того, сам я или не сам отказался бежать командный спринт. Там дело могло дойти до того, что мы бы просто не финишировали. Я посмотрел скиатлон по телевизору и на радостях лёг отдыхать. Зашёл Маркус и сказал: «Тебя видят в спринтерской эстафете». Хотя за день до этого мне сказали, что я запасной. Я вышел на тренировку, но моя нога просто не толкается, не держит поворот. Поэтому я сказал: «Физически не смогу бежать».

Это спорт высших достижений, так что если бы было не из кого выбирать… (вышел бы. — Прим. «Чемпионата») Однако у нас приехало очень много достойных ребят, в том числе не только спринтеры, но и дистанционщики. Тот же Мальцев сидел и готовился к своей гонке. Было из кого выбирать. Понимаю, что это был мой шанс на медаль, но случилась такая неприятная ситуация — падение. Спицов вообще не выступал ни в одной гонке, упал и получил перелом. Это ещё более обидно. Тем более у него, кажется, шла борьба в Кубке мира за топ-3», — рассказал Устюгов в эфире Telesport.