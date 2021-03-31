Устюгов назвал лыжника, которому Большунов уступает по объёму тренировок

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что лыжник Алексей Шемякин тренируется даже больше, чем чемпион мира и обладатель Кубка мира Александр Большунов.
«Большунов очень сильно вырос в плане тактики. За два года у него большой прогресс. Я смотрю на него и прямо удивляюсь, как он ведёт гонки, как отрабатывает. Раньше я смотрел на Клебо и думал: „Как он проходит эти повороты на спуск? Где он выигрывает такие преимущества?“ Сейчас далеко ходить не надо, есть Александр.
Самое для меня непонятное — это я не понимаю, когда Большунов устаёт на гонках. Александр всё время бежит с одинаковым выражением лица, и потом в определённый момент выключается свет, только тогда он начинает дышать и становится видно, что ему тяжело.
Говорят, что нет такого человека, который тренируется больше Александра. Я знаю такого человека. Я наслышан, что он тренируется много, но чтобы больше Сани Большунова? Я был маленько в шоке. Это Шемякин. Мы недавно обсуждали эту историю. Проехали 30 км, и он говорит: «Пойду-ка я ещё замнусь». И проехал ещё 50 км”, — рассказал Устюгов в эфире Telesport.
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