С. Устюгов — о скандале на ЧР по лыжным гонкам: как же плохо, что это происходит всё чаще

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал скандал, который случился в полуфинале чемпионата России.

Лыжники Владислав Афанасьев и Антон Быков остались недовольны действиями друг друга на лыжне. После финиша они принялись бить друг друга палками, также спортсмены не стеснялись применять нецензурные выражения.

«А что тут у нас происходит? Ну это уже было на финише. В принципе, ничего такого серьёзного не случилось. Сломали палку друг о друга. Но как же плохо, что это происходит всё чаще и чаще.

Лыжные гонки не красят такие картинки, когда идут разборки на финише. И я хочу, чтобы тот случай, который произошёл у меня в Зеефельде, побыстрее забыли и чтобы он никогда не повторялся. СМИ это смаковали, конечно. Но когда это посмотрят дети или на первенстве России начинают толкаться, они скажут: «У нас ребята на чемпионате мира такое вытворяют. Это в порядке вещей», — сказал Устюгов в эфире Telesport.