Команда Татьяны Сориной выиграла командный спринт на ЧР по лыжным гонкам

Российские лыжницы Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина одержали победу в командном спринте на чемпионате страны. Спортсменки представляют Тюменскую область. Второе место заняла сборная Архангельской области, за которую выступили Светлана Заборская и Наталья Непряева. Замкнули тройку Алёна Баранова и Вероника Степанова (Сибирский и Дальневосточный Федеральный округ).

Команда Юлии Ступак заняла шестое место.

Чемпионат России. Тюмень

Женщины. Командный спринт. 2x3x1,4 км

1. Тюменская область-1 (Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина) — 23.41,5

2. Архангельская область (Светлана Заборская, Наталья Непряева) +2,2

3. СДВФО (Алёна Баранова, Вероника Степанова) +2,4

4. Новосибирская область (Анастасия Москаленко, Елена Устюгова) +37,5

5. Санкт-Петербург-1 (Дарья Сторожилова, Анастасия Фалеева) +40,7

6. Республика Коми-1 (Анастасия Власова, Юлия Ступак) +40,9

7. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Христина Мацокина) +47,0

8. Республика Татарстан-2 (Мария Давыденкова, Алена Мельникова) +50,4

9. Тюменская область-2 (Ольга Кочерук, Анна Грухвина) +1.03,6

10. Москва-1 (Елизавета Шалабода, Нина Дуботолкина) +1.41,7.