Команда Татьяны Сориной выиграла командный спринт на ЧР по лыжным гонкам

Российские лыжницы Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина одержали победу в командном спринте на чемпионате страны. Спортсменки представляют Тюменскую область. Второе место заняла сборная Архангельской области, за которую выступили Светлана Заборская и Наталья Непряева. Замкнули тройку Алёна Баранова и Вероника Степанова (Сибирский и Дальневосточный Федеральный округ).
Команда Юлии Ступак заняла шестое место.
Чемпионат России. Тюмень
Женщины. Командный спринт. 2x3x1,4 км
1. Тюменская область-1 (Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина) — 23.41,5
2. Архангельская область (Светлана Заборская, Наталья Непряева) +2,2
3. СДВФО (Алёна Баранова, Вероника Степанова) +2,4
4. Новосибирская область (Анастасия Москаленко, Елена Устюгова) +37,5
5. Санкт-Петербург-1 (Дарья Сторожилова, Анастасия Фалеева) +40,7
6. Республика Коми-1 (Анастасия Власова, Юлия Ступак) +40,9
7. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Христина Мацокина) +47,0
8. Республика Татарстан-2 (Мария Давыденкова, Алена Мельникова) +50,4
9. Тюменская область-2 (Ольга Кочерук, Анна Грухвина) +1.03,6
10. Москва-1 (Елизавета Шалабода, Нина Дуботолкина) +1.41,7.
- 31 марта 2021
-
12:41
-
12:32
-
12:24
-
12:23
-
12:18
-
11:55
-
11:20
-
11:19
-
11:17
-
10:52
-
10:31
-
09:45
-
09:40
-
09:10
-
00:43
- 30 марта 2021
-
23:50
-
23:06
-
22:39
-
22:28
-
22:09
-
21:35
-
21:00
-
20:02
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:25
-
19:01
-
18:40
-
17:44
-
17:22
-
16:55
-
16:06
-
14:58
-
14:27