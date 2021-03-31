Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Команда Татьяны Сориной выиграла командный спринт на ЧР по лыжным гонкам

Команда Татьяны Сориной выиграла командный спринт на ЧР по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Российские лыжницы Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина одержали победу в командном спринте на чемпионате страны. Спортсменки представляют Тюменскую область. Второе место заняла сборная Архангельской области, за которую выступили Светлана Заборская и Наталья Непряева. Замкнули тройку Алёна Баранова и Вероника Степанова (Сибирский и Дальневосточный Федеральный округ).

Команда Юлии Ступак заняла шестое место.

Чемпионат России. Тюмень
Женщины. Командный спринт. 2x3x1,4 км

1. Тюменская область-1 (Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина) — 23.41,5
2. Архангельская область (Светлана Заборская, Наталья Непряева) +2,2
3. СДВФО (Алёна Баранова, Вероника Степанова) +2,4
4. Новосибирская область (Анастасия Москаленко, Елена Устюгова) +37,5
5. Санкт-Петербург-1 (Дарья Сторожилова, Анастасия Фалеева) +40,7
6. Республика Коми-1 (Анастасия Власова, Юлия Ступак) +40,9
7. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Христина Мацокина) +47,0
8. Республика Татарстан-2 (Мария Давыденкова, Алена Мельникова) +50,4
9. Тюменская область-2 (Ольга Кочерук, Анна Грухвина) +1.03,6
10. Москва-1 (Елизавета Шалабода, Нина Дуботолкина) +1.41,7.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2021. Тюмень
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
31 марта 2021, среда. 10:30 МСК
Окончено
1
Тюменская область
23:41.5
2
Архангельская область
+2.20
3
СДВФО
+2.40
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021