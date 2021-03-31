Лыжница Смирнова после победного финала: большое спасибо Сориной за эту медаль

Российская лыжница Екатерина Смирнова поделилась эмоциями после финала женского командного спринта свободными стилем на чемпионате страны в Тюмени, на котором она в команде с Татьяной Сориной финишировала первой.
«Мы поговорили с тренером перед финалом, и у нас была такая тактика, что первый раз спокойно бежать, ехать в группе или, если все пропускают, просто идти в своём темпе, никуда не дёргаться. А на вторых-третьих этапах уже надо было натягивать группу и уходить в отрыв.
Видимо, к последнему этапу набралась грязь на лыжах, и они стали похуже ехать. А так лыжи у меня работали замечательно. Спасибо сервису. И большое спасибо Тане за эту медаль, я очень ей благодарна», — сказала Екатерина Смирнова в эфире телеканал Telesport.
Спортсменки представляют Тюменскую область.
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