Лыжница Сорина о победном финале на чемпионате России: настрой дальше стопроцентный

Российская лыжница Татьяна Сорина поделилась эмоциями после финала женского командного спринта свободными стилем на чемпионате страны в Тюмени, на котором она в команде с Екатериной Смирновой финишировала первой.

«Если у тебя есть отрыв, ты бежишь точно так же, своим темпом, как можно больше наращиваешь отрыв. Это наша общая медаль. Если бы не сработали командой, не было бы золота. Сегодня у нас всё получилось.

Настрой дальше стопроцентный. Мы много раз выигрывали эстафету, и очень хочется у себя дома взять золотую медаль для команды и для себя, порадовать зрителей", — сказала Татьяна Сорина в эфире телеканал Telesport.

Спортсменки представляют Тюменскую область. Их победное время составило 23.41,5.