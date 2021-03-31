Лыжница Сорина о победном финале на чемпионате России: настрой дальше стопроцентный
Российская лыжница Татьяна Сорина поделилась эмоциями после финала женского командного спринта свободными стилем на чемпионате страны в Тюмени, на котором она в команде с Екатериной Смирновой финишировала первой.
«Если у тебя есть отрыв, ты бежишь точно так же, своим темпом, как можно больше наращиваешь отрыв. Это наша общая медаль. Если бы не сработали командой, не было бы золота. Сегодня у нас всё получилось.
Настрой дальше стопроцентный. Мы много раз выигрывали эстафету, и очень хочется у себя дома взять золотую медаль для команды и для себя, порадовать зрителей", — сказала Татьяна Сорина в эфире телеканал Telesport.
Спортсменки представляют Тюменскую область. Их победное время составило 23.41,5.
Команда Татьяны Сориной выиграла командный спринт на ЧР по лыжным гонкам
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