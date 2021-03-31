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Команда Александра Большунова победила в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам

Команда Александра Большунова победила в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0
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Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев одержали победу в командном спринте на чемпионате страны. Спортсмены представляют Архангельскую область. Второе место заняли Иван Кириллов и Андрей Краснов, выступившие за Сахалинскую область. Замкнули тройку Денис Спицов и Иван Якимушкин (Тюменская область).

Чемпионат России. Тюмень
Мужчины. Командный спринт. 2x3x1,7 км

1. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов) — 20.46,5
2. Сахалинская область (Иван Кириллов, Андрей Краснов) +1,8
3. Тюменская область-1 (Денис Спицов, Иван Якимушкин) +7,6
4. Республика Татарстан-1 (Андрей Феллер, Денис Филимонов) +9,4
5. Республика Коми-1 (Илья Семиков, Ермил Вокуев) +10,0
6. Республика Татарстан-2 (Владимир Фролов, Алмаз Таипов) +36,7
7. Красноярский край (Андрей Кузнецов, Иван Горбунов) +39,4
8. Удмуртская республика-2 (Евгений Байбородов, Владислав Азанов) +45,6
9. ХМАО-2 (Артур Петров, Владимир Солодовников) +52,2
10. ХМАО-1 (Валерий Пономарёв, Рифат Сафиуллин) +1.46,4

Лыжные гонки. Чемпионат России-2021. Тюмень
Мужчины. Командный Спринт. Свободный стиль. Финал
31 марта 2021, среда. 10:50 МСК
Окончено
1
Архангельская область
20:46.5
2
Сахалинская область
+1.80
3
Тюменская область
+7.60
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