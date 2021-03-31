Александр Большунов — о командном спринте на ЧР: на последнем этапе было поинтереснее

Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями после победы его команды в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.

«На последнем этапе было поинтереснее (из-за того, что пришлось отыгрывать отставание). Но сегодня сложные погодные условия, мягкая трасса, скольжение было не очень хорошим, с каждым забегом оно становилось хуже. У Александра уже немного не сработали лыжи в конце, и мне пришлось немного поработать, чтобы сегодня мы вместе выиграли.



Решал, где уйти в отрыв, уже по ходу гонки. Ситуация менялась с каждым кругом, и поэтому надо было принимать решения непосредственно по ходу дистанции.



За счёт лучшего скольжения уходил на 20 метров только на спуске? Прежде всего надо расталкиваться на спуске хорошо, чтобы они так накатывали. Ну и я согласен, что лыжи работали не хуже, чем у остальных. Всё-таки у нас тренер Юрий Викторович старается подготовить лыжи», — сказал Большунов в эфире телеканала Telesport.

В команде, представляющей Архангельскую область, Большунов выступал с Александром Терентьевым.