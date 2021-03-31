Фото: лыжник Краснов отжимается сразу после финиша в спринте. Его команда стала второй

Российский лыжник Андрей Краснов сразу после финиша в командном спринте на чемпионате России приступил к отжиманиям. Спортсмен представляет Сахалинскую область.

Андрей Краснов отжимается после финиша (на заднем плане) Фото: Telesport

«Андрей Краснов — красавчик, отжимается на финише. Он показывает, что силы остались. С хлопком сзади!» — сказал лыжник сборной России Сергей Устюгов в эфире Telesport.

Вместе с Красновым второе место в командном спринте занял Иван Кириллов.

Напомним, победу в командном спринте на чемпионате России одержали Александр Большунов и Александр Терентьев, опередившие Краснова и Кириллова на 1,8 секунды. Спортсмены представляют Архангельскую область. Замкнули тройку Денис Спицов и Иван Якимушкин (Тюменская область), уступившие победителям 7,6 секунды.

