Фото: лыжник Краснов отжимается сразу после финиша в спринте. Его команда стала второй

Российский лыжник Андрей Краснов сразу после финиша в командном спринте на чемпионате России приступил к отжиманиям. Спортсмен представляет Сахалинскую область.
Андрей Краснов отжимается после финиша (на заднем плане)
Фото: Telesport
«Андрей Краснов — красавчик, отжимается на финише. Он показывает, что силы остались. С хлопком сзади!» — сказал лыжник сборной России Сергей Устюгов в эфире Telesport.
Вместе с Красновым второе место в командном спринте занял Иван Кириллов.
Напомним, победу в командном спринте на чемпионате России одержали Александр Большунов и Александр Терентьев, опередившие Краснова и Кириллова на 1,8 секунды. Спортсмены представляют Архангельскую область. Замкнули тройку Денис Спицов и Иван Якимушкин (Тюменская область), уступившие победителям 7,6 секунды.
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