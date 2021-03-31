«Рука словно не моя». Наталья Непряева рассказала о травме, с которой выступала на ЧМ

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр российская лыжница Наталья Непряева рассказала о падении и последующем переломе руки. Напомним, что на этапе Кубка мира в Швеции она упала и получила перелом, а на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) выступала с травмой.

«Когда я упала, был такой шок, такой адреналин, что я даже ничего не поняла. Вновь надела палку, которая даже не сломалась, а просто вылетела из темляка и поехала до конца спуска без палок. А когда стала толкаться в начале подъёма на спринтерском круге, то поняла, что мне не больно, просто рука онемела. По сути, мне оставалось доехать километр, два спринтерских подъёма. Если бы это была просто боль, я бы доехала. А тут я поняла, что ничего не могу сделать – рука словно не моя. Когда я сошла с дистанции, и меня довели до фуры, тогда уже сняла перчатку, увидела руку, и пришло осознание, что это перелом.

Но задуматься о чём-то у меня не было времени. Елена Валерьевна с Юрием Викторовичем не дали. Они сразу сказали, что завтра летишь на операцию, а послезавтра возвращаешься на сбор. Я такая (немного ошалевшая): «Да, да, работаем, всё нормально». И действительно, такой бешеный ритм, когда я улетела на операцию, потом вновь в самолёт и на сбор, не дал мне времени на то, чтобы задумываться о чём-то», — рассказала Непряева в интервью проекту «На лыжи» и «Чемпионату».

Полное интервью с большим количеством откровений выйдет на сайте в ближайшее время.