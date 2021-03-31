Непряева — о командном спринте на ЧМ: в личном спринте было бы не так больно

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр российская лыжница Наталья Непряева рассказала о командном спринте на чемпионате мира 2021 года в немецком Оберстдорфе, в котором она и Юлия Ступак заняли четвёртое место.

«Финиш спринтерской эстафеты морально стал самым тяжёлым моментом сезона. Очень много эмоций ушло именно после этой гонки. Даже после большой эстафеты не было столько эмоций. Это была обида, злость на саму себя прежде всего. Юля Ступак меня поддержала, но это не значит, что я согласилась с её словами о том, что я – молодец. Вовсе нет. Я понимала, что на мне лежит вина. Но на то это и эстафета — ты несёшь ответственность не за себя, а за команду. Был бы личный спринт, было бы не так больно и обидно», — сказала Непряева в интервью проекту «На лыжи» и «Чемпионату».