Александр Большунов объяснил поездку на Comedy Club в разгар чемпионата России

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, зачем решил поехать на телешоу Comedy Club во время чемпионата страны. Напомним, вчера, 30 марта, Большунов не выступил в индивидуальной гонке. Сегодня, 31 марта, спортсмен вместе с Александром Терентьевым одержал победу в командном спринте.
«Сегодня у меня состояние ещё хуже, чем вчера. Но это командное соревнование, и я понимал, что нужно бежать и делать это достойно. Вот мы вместе и выиграли.
Нет ли желания заявиться на чемпионат Норвегии, раз такое доминирование в России? Если бы границы были открыты, то, конечно, можно было бы слетать в Норвегию. А так, если я не принимаю участия, то болельщики негодуют. Если принимаю, они тоже негодуют. Негодование ощутил вчера. Вроде сезон бегаешь, а один старт не выходишь — уже какие-то начинаются вопросы. Не понимаю.
Когда я вчера вышел на разминку и немного сделал ускорение, то понял, что состояние не то. Вчерашняя гонка мне бы не принесла пользы для результата и для моего организма. Поэтому было принято решение не бежать, чтобы подготовиться к Олимпийским играм и там уже показывать результаты, а не убивать свой организм, когда он не готов бежать гонку.
Я летал в Москву на съёмки (в Comedy Club. — Прим. «Чемпионата»). Это правда. На самом деле, вчерашняя гонка до этого в планах не стояла. Но меня заявили на неё, поэтому я вышел на разминку и смотрел уже по состоянию. Не знаю, почему сегодня мне ещё хуже. Это конец сезона, и всё накапливается.
Пробежать эстафету одному за всю команду? Ну нет. Потянуть — потяну, но смысла нет. У нас есть команда», — цитирует Большунова Telesport.
- 31 марта 2021
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