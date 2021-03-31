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Невеста Большунова Анна Жеребятьева завершила карьеру в 24 года

Российская лыжница Анна Жеребятьева, невеста лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

24-летняя Жеребятьева — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Свадьба Анны Жеребятьевой и Александра Большунова запланирована на 24 апреля.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе восторженно отозвалась о Жеребятьевой, которая регулярно приезжает на этапы Кубка мира, чтобы поддержать возлюбленного.

«Я бы её сравнила с жёнами декабристов. Потому что Аня на самом деле настолько отдана Саше, настолько ему предана, что многие достижения приходят благодаря ей. Она создаёт ему такую атмосферу, когда он реально может хоть как-то расслабиться», — говорила Вяльбе.