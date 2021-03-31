Александр Легков — о скандале на чемпионате России: нужно хотя бы уходить из-под камер

Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением об инциденте, случившемся после полуфинала мужского командного спринта на чемпионате России. Владислав Афанасьев, представляющий Удмуртскую Республику, и Антон Быков из Республики Татарстан едва не подрались после финиша.

«Нельзя так себя вести на всеообщее обозрение, на вас смотрят люди, дети. Спортсменов дисквалифицировали по делу. Русскому человеку присущ горячий характер, всякое бывает, но нужно сдерживать себя в любой ситуации. Лыжный спорт — это же не бокс. Такие ситуации нужно решать словами или хотя бы уйти со стадиона из-под камер.

Не думаю, что этот инцидент может сильно нас опозорить на мировой арене. К такому нужно очень внимательно относиться, тем более у ребят уже были такие прецеденты: Сергей Устюгов и Александр Большунов не сдерживались. По тому, что я видел, не заметил ничего глобального: спортсмены попытались ударить друг друга палками, замахнулись, у одного палка сломалась… Но категорически запрещено переходить на оскорбления и доводить конфликт до рукоприкладства. Все эмоции стоит проявлять только на дистанции. Иностранные СМИ всегда хватаются за такие случаи и могут это раздуть. Надеюсь, это не повлияет на наш имидж», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.