Вокуев не поздравил Большунова с победой и покинул стадион сразу после финиша

Ещё одна скандальная ситуация развернулась в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
Лыжник Ермил Вокуев, выступавший за Республику Коми, после финиша, не притормаживая, сразу покинул стадион. Он не стал поздравлять с победой Александра Большунова, выигравшего гонку вместе с Александром Терентьевым, других призёров, а также проехал мимо и своего партнера по команде – Ильи Семикова. Лыжники из Коми заняли четвёртое место, уступив победителям 9.44 секунды.
Ранее Вокуев уже отзывался критически о Большунове, говоря о том, что идёт популяризация спортсмена, а не лыжных гонок.
Напомним, другая конфликтная ситуация развернулась после полуфинального забега командного спринта. После финиша едва не подрались Антон Быков из Татарстана и Владислав Афанасьев из Удмуртии.
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