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В «Факеле» объяснили ситуацию с размещением АСК в общежитии

В «Факеле» объяснили ситуацию с размещением АСК в общежитии
Другие / Гандбол 0
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Волейбольный «Факел» из Нового Уренгоя опубликовал своё разъяснение ситуации с размещением нижегородского АСК накануне решающего матча квалификационного раунда за выход в «Финал шести».

Напомним, из-за занятости всех гостиниц в Новом Уренгое АСК разместили в общежитии с вахтовиками. Клуб отказался там жить, и был намерен бойкотировать игру, но впоследствии разместил команду в съёмных квартирах и объявил, что выйдет на матч.

«Все команды обеспечивают свой проезд, проживание и питание самостоятельно и за свой счёт, продумывая все возможные варианты событий. У команды-организатора гости могут просить содействия, но не перекладывать свои проблемы полностью на хозяев.

После выигранного матча в Нижнем Новгороде у команды АСК не было забронированных билетов и гостиницы в Новом Уренгое. То есть команда из Нижнего Новгорода даже не собиралась лететь в Новый Уренгой. Зная, что ситуация с проживанием сложная и за два дня до игры в Новом Уренгое руководству команды АСК найти проживание будет непросто, мы пообещали нижегородцам сразу после матча, что максимально посодействуем, что в наших силах, и найдём им жилье.

По прилёте в Новый Уренгой команда АСК отказалась жить в общежитии и имела на это полное право. К большому сожалению, спортсмены Нижнего Новгорода стали жертвой непрофессиональной работы менеджмента своего клуба и нежелания руководства АСК объясниться перед своими игроками. «Факел» сделал всё возможное, чтобы помочь АСК в сложившейся ситуации.

За официальную позицию АСК по обвинению «Факела» в инциденте и за непрофессиональное поведение в Интернете и соцсетях, порочащее честь волейбола, ответствен руководитель АСК. «Факел» подготовит в ближайшее время обращение в Дисциплинарный комитет ВФВ по данному инциденту», — сказано в обращении.

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