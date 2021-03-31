«Факел» стал последним участником «Финала шести» волейбольной Суперлиги

«Факел» из Нового Уренгоя на своей площадке переиграл нижегородский АСК в третьем матче квалификационного раунда за выход в «Финал шести» российской волейбольной Суперлиги – 3:0 (25:18, 25:16, 25:18).
Таким образом, «Факел» стал последним участником финального отрезка сезона. Ранее места в «Финале шести» получили «Динамо» (Москва) и «Кузбасс» (Кемерово) как первая и вторая команды по итогам регулярного сезона, а также «Зенит-Казань», «Локомотив» (Новосибирск) и «Зенит» (Санкт-Петербург), победившие в квалификационных раундах. «Финал шести» пройдёт с 5 по 10 апреля в Москве. В группе А финальной серии сыграют «Зенит», «Факел» и «Динамо», в группе Б – «Зенит-Казань», «Кузбасс» и «Локомотив».
Напомним, что матчу «Факел» — АСК предшествовала конфликтная ситуация с размещением нижегородцев в Новом Уренгое. Команда из-за отсутствия номеров в гостиницах была поселена в общежитии – АСК отказался там ночевать и грозился бойкотировать матч. В итоге для волейболистов были найдены квартиры.
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