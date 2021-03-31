Крянин объяснил, за что дисквалифицировали команды поссорившихся на спринте лыжников

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин разъяснил мотивы дисквалификации команд Удмуртской республики и Татарстана в полуфинале командного спринта чемпионата России, проходящего в Тюмени.



Напомним, после финиша в полуфинале выступающие за эти команды лыжники Владислав Афанасьев и Антон Быков поссорились и ударили друг друга. Афанасьев, выступающий за Удмуртскую республику, финишировал пятым, Быков из Татарстана – седьмым. Федерация лыжных гонок России позднее приняла решение дисквалифицировать команды.



«Было зафиксировано нарушение правил, спортсмены продемонстрировали неспортивное поведение, за что обе команды были в полуфинале дисквалифицированы. Один повёл себя неспортивно, другой мог нанести травму. Решение жюри было однозначным, и я с ним согласен — такие эпизоды надо пресекать. Пока дополнительные санкции не обсуждались. Что касается денежных штрафов, то пока представители команд апелляции не подавали. Всем было неприятно видеть подобное поведение. И лыжники понесли заслуженное наказание», — приводит «РИА Новости» слова Крянина.



На повздоривших спортсменов была наложена санкция согласно пункту правил «спортсмен автоматически дисквалифицируется, если он угрожает безопасности людей или сохранности имущества или является причиной травмы или ущерба».



Победителем командного спринта стала Архангельская область, за которую выступали Александр Большунов и Александр Терентьев.

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