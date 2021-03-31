Олимпийского чемпиона в скелетоне обвинили в домогательстве к ребёнку
Олимпийский чемпион 2002 года в скелетоне американец Джим Ши обвинён в сексуальном насилии над ребёнком.
Как считает следствие, Ши в прошлом году домогался до 12-летней девочки – трогал её за ягодицы, потёр её спину под одеждой и положил руку ей на грудь. Вероятная жертва ранее сообщила об этом школьному консультанту.
Ши и его адвокат считают обвинения необоснованными. Как сообщает Fox 13 News, в показаниях под присягой Ши сказал, что никогда не прикасался к девочке. Ши был арестован, но затем освобожден на условиях, что будет избегать контакта с пострадавшей. Следующее судебное заседание назначено на 5 апреля.
Статья, по которой обвиняется Ши, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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