Олимпийского чемпиона в скелетоне обвинили в домогательстве к ребёнку

Олимпийский чемпион 2002 года в скелетоне американец Джим Ши обвинён в сексуальном насилии над ребёнком.



Как считает следствие, Ши в прошлом году домогался до 12-летней девочки – трогал её за ягодицы, потёр её спину под одеждой и положил руку ей на грудь. Вероятная жертва ранее сообщила об этом школьному консультанту.



Ши и его адвокат считают обвинения необоснованными. Как сообщает Fox 13 News, в показаниях под присягой Ши сказал, что никогда не прикасался к девочке. Ши был арестован, но затем освобожден на условиях, что будет избегать контакта с пострадавшей. Следующее судебное заседание назначено на 5 апреля.



Статья, по которой обвиняется Ши, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.