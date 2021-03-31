Ефимова – о решении CAS: четыре года назад наказали уже, зачем всё заново?

Российская пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопрос о санкциях в отношении российского спорта.
«Я вообще не следила за событиями в российском спорте. Порой спросят комментарий на какую-то тему, и я из-за этих вопросов об этих новостях и узнаю. Вообще, не до этого было. Рано ложишься, поздно встаешь. Ничего толком не знаешь, что происходит. Люди говорят «а ты что, не знала» или «а прокомментируйте», но я, правда, вообще, не в теме была.
Верю ли, что допуск на Олимпиаду не будет усложняться? Честно говоря, об этом не думаю. Главное, чтобы Олимпиада состоялась. Я пока в это не очень верю, просто надеюсь. Ну а про CAS… Думаю, что никто не хочет повторения того, что было четыре года назад. Наказали уже. Зачем всё это заново? Ну, а если им захочется заново, сыграют по старой схеме», — приводит слова Ефимовой «РИА Новости».
Ефимова выступит на чемпионате России по плаванию в Казани с 3 по 9 апреля.
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