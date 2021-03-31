Французский лыжник призвал Норвегию поделиться частью своего бюджета

Француз Морис Манифика высказал несколько идей, как повысить конкуренцию в лыжных гонках и помочь лыжным сборным с меньшими, чем у лидеров, возможностями.



«Основная проблема для небольших лыжных команд, таких как Франция — это деньги. Участие в чемпионате мира для нас слишком дорого. Мы «погибнем», если в календаре ничего не изменится.



Приехать на соревнования в Норвегию для нас – всё равно что остаться голым. Там так всё дорого. За выходные в Скандинавии мы тратим столько же, сколько потратили бы на десять тренировок летом. Так что Норвегия могла бы расщедриться на нас. Почему бы не поделиться частью своего бюджета? Раз уж вы, ребята, так любите лыжи, почему бы не оказать небольшую помощь малым странам?», — сказал Манифика.



Француз также считает, что соревнования должны проводиться в одной и той же стране в течение более длительного периода: «В последние сезоны несколько стран пропустили этапы Кубка мира просто потому, что у них не было денег на участие. Предлагаю также более интенсивную программу соревнований — с гонками, например, в среду и пятницу вечером в дополнение к выходным», — говорит Манифика.



В Международной федерации лыжного спорта (FIS), по его мнению, тоже необходимы радикальные изменения: «Им есть чему поучиться у федерации биатлона (IBU). Если бы FIS смогло вернуть себе контроль над телевизионными правами, они могли бы распределять больше денег среди малых стран, как это делает IBU. Сейчас же телеправа на лыжные гонки принадлежат стране-организатору. Но FIS будто закрылся. Им нужен разряд током», — цитирует Манифику VG.



34-летний Манифика — трёхкратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратный призёр чемпионатов мира. На прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе он вместе с французской командой стал третьим в эстафете.