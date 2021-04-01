«Можете осудить меня, но я горжусь собой». Линдси Вонн поделилась фотографиями в бикини
Олимпийская чемпионка Ванкувера 2010 года, американская горнолыжница Линдси Вонн на своей странице в «Инстаграме» разместила несколько фотографий в жёлтом купальнике.
«Можете осудить меня, если хотите, но я много работала в тренажерном зале и заботилась о себе. Сейчас я опубликую несколько фотографий в бикини, потому что горжусь собой», — написала Вонн.
Фотографии можно посмотреть на официальной станице Линдси Вонн в «Инстаграме».
36-летняя Линдси Вонн — одна из самых титулованных горнолыжниц в истории. На её счету 81 победа на Кубке мира. Она побеждала на Играх-2010 в скоростному спуске, на Олимпийских играх она завоевала ещё две бронзовые медали. Два раза американка становилась чемпионкой мира.
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