Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Можете осудить меня, но я горжусь собой». Линдси Вонн поделилась фотографиями в бикини

«Можете осудить меня, но я горжусь собой». Линдси Вонн поделилась фотографиями в бикини
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка Ванкувера 2010 года, американская горнолыжница Линдси Вонн на своей странице в «Инстаграме» разместила несколько фотографий в жёлтом купальнике.

«Можете осудить меня, если хотите, но я много работала в тренажерном зале и заботилась о себе. Сейчас я опубликую несколько фотографий в бикини, потому что горжусь собой», — написала Вонн.

Фотографии можно посмотреть на официальной станице Линдси Вонн в «Инстаграме».

36-летняя Линдси Вонн — одна из самых титулованных горнолыжниц в истории. На её счету 81 победа на Кубке мира. Она побеждала на Играх-2010 в скоростному спуске, на Олимпийских играх она завоевала ещё две бронзовые медали. Два раза американка становилась чемпионкой мира.

«Бесконечные ноги». Подписчики оценили растяжку Каролины Севастьяновой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021