Клебо пояснил, почему не приедет на свадьбу к Большунову

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо подтвердил, что не приедет на свадьбу Александра Большунова и Анны Жеребятьевой.
«Поеду ли на свадьбу? Нет. Тогда мне бы пришлось оставить проект в Норвегии. Плюс у меня ещё много работы над моим домом, которая также требует времени», — цитирует Клебо Dagbladet со ссылкой на журнал DN.
Напомним, Александр Большунов во время чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия) сообщил, что пригласил Клебо на свадьбу, которая состоится 24 апреля. Недавно россиянин добавил, что норвежец отказался приезжать, сославшись на съёмки в шоу, которые пройдут в этот же период.
На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, бронзу в командном спринте. Клебо завоевал три золотые медали.
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