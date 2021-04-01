Депутат Свищёв ответил на опасения Александра Большунова насчёт тредбана

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал опасения лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова насчёт тредбана, который ему пообещали приобрести за государственные деньги. Ранее Большунов заявил, что в ситуации с тредбаном «ничего не происходит».
«Олимпийский комитет уже всё оплатил, поэтому тредбан обязательно доедет до России. У Большунова есть отличная возможность позвонить своему любимому президенту Елене Валерьевне Вяльбе и обсудить с ней этот вопрос. Она ему скажет конкретную дату привоза этого оборудования в Россию.
Это же не в магазин выйти и купить мячик. Тредбан — штучное устройство, которое изготавливается по заказу. Пусть наш лыжник не волнуется», — рассказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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