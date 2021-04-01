Олимпийский призёр признан виновным в попытке ввезти 650 кг кокаина в Австралию

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2004 австралийский каноист Натан Баггали и его младший брат Дрю были признаны виновными в попытке ввоза кокаина в Австралию, пишет «Ассошиэйтед Пресс».

Баггали и его брат обвинялись в попытке ввоза 650 килограммов кокаина на общую сумму 151 миллион долларов США. В четверг присяжные Верховного суда Брисбена признали обоих мужчин виновными. Приговор Баггали будет вынесен позже.



Ранее Баггали уже был судим и получал тюремный срок за изготовление и сбыт наркотических веществ. В 2009 году он получил пять лет тюрьмы. Позднее бывший спортсмен и его брат были вновь приговорены к тюремному заключению за производство наркотиков.

В 2005 году австралийца уличили в употреблении запрещённых анаболических стероидов, после чего международная федерация дисквалифицировала Баггали на два года.