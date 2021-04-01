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Олимпийский призёр признан виновным в попытке ввезти 650 кг кокаина в Австралию

Олимпийский призёр признан виновным в попытке ввезти 650 кг кокаина в Австралию
Другие / Прочие виды спорта 0
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2004 австралийский каноист Натан Баггали и его младший брат Дрю были признаны виновными в попытке ввоза кокаина в Австралию, пишет «Ассошиэйтед Пресс».

Баггали и его брат обвинялись в попытке ввоза 650 килограммов кокаина на общую сумму 151 миллион долларов США. В четверг присяжные Верховного суда Брисбена признали обоих мужчин виновными. Приговор Баггали будет вынесен позже.

Ранее Баггали уже был судим и получал тюремный срок за изготовление и сбыт наркотических веществ. В 2009 году он получил пять лет тюрьмы. Позднее бывший спортсмен и его брат были вновь приговорены к тюремному заключению за производство наркотиков.

В 2005 году австралийца уличили в употреблении запрещённых анаболических стероидов, после чего международная федерация дисквалифицировала Баггали на два года.

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