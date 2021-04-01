Иван Якимушкин — о командном спринте: Краснова можно было уронить. Он немножко нагло лез

Лыжник Иван Якимушкин оценил выступление в командном спринте на чемпионате России в Тюмени. Он в дуэте с Денисом Спицовым завоевал бронзу.
«Сильно ли сказалось падение Дениса на первом этапе? На результат это особенно не повлияло. Это в юниорском возрасте после падений резко бросаются в погоню, из-за чего потом спортсмена «накрывает». Я же спокойно поехал своим темпом, догнал компанию. Повезло, что Саша Большунов затормозил пелотон при подъёме в гору. Ну, это были его тактические игры. А я спокойно вышел в первую четвёрку. Так что падение Дениса обошлось малой кровью.
Что касается итогового результата, немного не понравилось, как в конце работали лыжи. На первом этапе они были идеальными. На втором уже начали немного проваливаться в снег, подсасывать воду. А на финишном этапе сошла эмульсия. Мы спустились вниз, и Большунов меня обогнал. А за ним и Андрюха Краснов. Конечно, его можно было уронить, он немножко нагло там лез. Но я пропустил, потому что последний подъём на этом круге мне нравится, я хорошо в него иду. Но вышел на равнину и чувствую, что скольжения у лыж нет. Они тянут меня вниз, я вижу, что ребята отходят, а сделать ничего не могу. Понял, что надо бороться за бронзу. Выдал максимум в подъём, чтобы сделать себе задел перед финишным спуском. Понимал, что если не будет запаса, ребята с лучшими лыжами могут меня «накатить», — приводит слова Якимушкина «Тюменская арена».
Победу одержали Александр Большунов и Александр Терентьев. Второе место заняли Иван Кириллов и Андрей Краснов.
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