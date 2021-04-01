Сеул предложил МОК провести Олимпиаду-2032 вместе с Северной Кореей

Столица Южной Кореи Сеул направил Международному олимпийскому комитету предложение о совместном проведении Олимпийских игр 2032 года вместе со столицей КНДР Пхеньяном.



«Правительство Сеула заявило о своей легитимности и необходимости принять у себя Олимпийские игры, подчеркнув, что оно реализует видение МОК мира во всём мире через спорт», — цитирует Reuters заявление объединённого министерства, отвечающего за межкорейские отношения.



В ведомстве добавили, что это предложение стало результатом встреч представителей двух стран, и объединённое министерство будет искать пути дальнейшего обсуждения плана с Северной Кореей.



Ранее МОК сообщил, что приоритетным претендентом на проведение Олимпиады 2032 года является австралийский Брисбен.