Волейбольный клуб перед финальными матчами решил усилиться пляжниками

Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя перед «Финалом шести» российской Суперлиги решил включить в состав двух партнёров из команды по пляжному волейболу — Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского.



Красильников сыграет на позиции доигровщика, а Стояновский — центрального блокирующего. Оба — чемпионы мира по пляжному волейболу. «Игроки уже неделю тренируются в зале и довольно быстро перестроились на классику. У них остаётся совсем мало времени, чтобы сыграться с новыми партнёрами, но тренеры уверены, что звёзды пляжного волейбола легко адаптируются и добавят команде вариативности и боевого настроя», — сообщает клуб.



«Финал шести» пройдёт с 5 по 10 апреля в Москве. В группе А финальной серии сыграют «Зенит», «Факел» и «Динамо», в группе Б – «Зенит-Казань», «Кузбасс» и «Локомотив».

«Факел» стал последним участником «Финала шести» волейбольной Суперлиги