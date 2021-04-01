Волейбольный клуб перед финальными матчами решил усилиться пляжниками

Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя перед «Финалом шести» российской Суперлиги решил включить в состав двух партнёров из команды по пляжному волейболу — Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского.
Красильников сыграет на позиции доигровщика, а Стояновский — центрального блокирующего. Оба — чемпионы мира по пляжному волейболу. «Игроки уже неделю тренируются в зале и довольно быстро перестроились на классику. У них остаётся совсем мало времени, чтобы сыграться с новыми партнёрами, но тренеры уверены, что звёзды пляжного волейбола легко адаптируются и добавят команде вариативности и боевого настроя», — сообщает клуб.
«Финал шести» пройдёт с 5 по 10 апреля в Москве. В группе А финальной серии сыграют «Зенит», «Факел» и «Динамо», в группе Б – «Зенит-Казань», «Кузбасс» и «Локомотив».
- 1 апреля 2021
-
20:48
-
19:48
-
19:36
-
18:58
-
17:46
-
14:54
-
14:42
-
14:36
-
12:15
-
12:06
-
10:22
-
10:17
-
10:15
-
09:34
-
09:02
-
06:36
-
01:03
-
00:53
- 31 марта 2021
-
22:31
-
21:32
-
21:16
-
20:30
-
20:16
-
19:18
-
18:56
-
18:32
-
17:27
-
17:01
-
16:27
-
16:23
-
16:19
-
15:52
-
15:40
-
15:23
-
13:59