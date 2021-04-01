Тренер прокомментировал прогресс Якимушкина

Тренер сборной Тюменской области по лыжным гонкам Андрей Иванов прокомментировал ход карьеры Ивана Якимушкина.



«У Ивана идёт планомерный рост результатов. Он не раз побеждал на первенстве мира. Был чемпионом России, дошёл до уровня одного из лидеров сборной страны.



На Кубке мира на ряде этапов не было норвежцев. Якимушкин занимал призовые места, и у Ивана появилась уверенность в себе. Я думаю, дальше он сможет бороться и за более высокие результаты. Над чем ему ещё надо поработать? В сборной России, где он тренируется, есть компетентные специалисты, которые понимают, к чему готовить Ивана и где добавлять. Олимпийский сезон впереди. Для Якимушкина он станет определяющим.



Очевидно, что у него есть талант. Но просто так он никогда не раскроется. Иван, конечно, очень трудолюбив. Он чуть позже стал раскрываться, потому что готовился какое-то время с отцом, а не в молодёжной сборной. И поэтому понадобилось время для адаптации в национальной команде. Но сейчас Иван уже освоился и каждый год прогрессирует», — цитирует Иванова «Тюменская арена».

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