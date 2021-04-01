Отменён юниорский чемпионат Европы по лёгкой атлетике

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юношей до 18 лет, который должен был пройти в итальянском Риети с 26 по 29 августа, отменён.



Изначально турнир был намечен на июль 2020 года, но был перенесён на год из-за пандемии. Высокий уровень заболеваемости во многих европейских странах и проблемы с перемещениями между ними привели к полной отмене соревнования.



«Мы, конечно, очень разочарованы тем, что не можем провести чемпионат в 2021 году, но хотим поблагодарить организационный комитет Риети и Итальянскую федерацию лёгкой атлетики за их усердную работу в попытках провести это мероприятие в исключительно сложных условиях», — приводит сайт Европейской легкоатлетической федерации слова и.о. президента European Athletics Добромира Карамаринова.



Следующий юниорский чемпионат Европы по лёгкой атлетике запланирован на 4-7 июля 2022 года в Иерусалиме (Израиль).

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