Рочева: пусть норвежцы, как инвалиды, соревнуются среди астматиков в отдельном чемпионате

42-летняя российская лыжница Ольга Рочева высказалась по поводу терапевтических исключений для норвежцев, вспомнив, как видела применение подобных препаратов своими соперницами.



«Знаете, тот же Большунов, может, сильнее этих норвежцев. Но сейчас много разговоров идёт про терапевтические исключения. Норвежцы просто хитрят, пусть и с разрешения. Сама бегала на этапах Кубка мира и видела, что на них ты можешь их обыграть. На чемпионате мира — никак, они приезжают и выигрывают.



В нашей сборной не знаю случаев терапевтических исключений. Но помню, как меня очень злило, что их использовали норвежцы и даже шведы. Помню, бежим мы Кубок мира в Рогле, перед спринтом они забежали в тоннель — и брызнули себе этим баллончиком перед стартом. Они так расширяют дыхательные пути. Они очень меня разозлили, я тогда даже выиграла одну из стадий и в итоге седьмой стала.



Почему мы в ответ не делаем так? Получится уже обман на обмане. Смысл спорта совсем в другом. Разве болельщикам будет интересно такое зрелище? Если норвежцы хотят — пусть, как инвалиды, соревнуются среди астматиков, создают отдельную группу, чемпионат. Есть же Паралимпиада, так и тут — будут соревноваться только астматики между собой. Это необъективно. Вот Саше удаётся их обыгрывать — это из-за феноменального здоровья, таланта и мотивации», — сказала Рочева в интервью «Спорт-экспрессу».



Рочева, выступившая 30 марта в индивидуальной гонке на чемпионате России и заняв 60-е место, после этого объявила о завершении карьеры. Она выступала на двух Олимпиадах: в 2006 году в Турине и в 2010-м в Ванкувере. Её лучший результат в личных гонках на ОИ — 14-е место в спринте в Турине. В 2008 году Рочева заняла 12-е место по итогам сезона Кубка мира по лыжным гонкам.

Ольга Рочева приняла решение завершить карьеру