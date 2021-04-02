Финский тренер: норвежцы от жадности захватили лыжи и построили вид спорта для себя

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё обрушился с критикой на Норвегию после предложений олимпийских чемпионов Бьорна Дэли и Марит Бьорген, как повысить конкуренцию в этом виде спорта.



«То, о чём говорят Дэли и Бьорген – маргинальная иллюзия. Теперь они там в Норвегии подорвались после того, как в своей жадности всё захватили, построили вид спорта для себя и уничтожили возможности участвовать для других. Монопольное положение Норвегии в лыжах — самая большая проблема. Было бы лучше, если бы Норвегия полностью закрылась и проводила лишь собственный чемпионат. Но, конечно, это невозможно.



Шаг для развития — это сведение к нулю влияния Норвегии на Международную лыжную федерацию (FIS) и на развитие этого вида спорта. Тогда страны Центральной Европы превратили бы беговые лыжи в вид спорта, который им интересен, которым они хотят заниматься и где они могут процветать. Прогнозирую, что потребуется всего пять лет, чтобы интерес к лыжам в Центральной Европе начал расти. Нет необходимости гадать, что хотят делать эти страны, если они возьмут на себя ведущую роль в развитии лыж», — приводит слова тренера Iltalehti.



Кюрё также считает, что FIS очень неравномерно распределяет деньги: «Чемпионат мира — главный бизнес в беговых лыжах. И совершенно безумно, что Норвегия забирает из него львиную долю — страна, которой на самом деле они не нужны. Например, в биатлоне IBU платит каждой из стран-участниц чемпионата мира. Слишком много лыжных стран не участвует в чемпионате мира, потому что участвовать дорого, нет поддержки и нет шансов на успех».

Бьорн Дэли призвал отказаться от «классики» в лыжах для повышения конкуренции