Иван Якимушкин ответил на вопрос о своём провале в эстафете на чемпионате мира

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал своё выступление в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Напомним, Якимушкин, бежавший второй этап, после того как первый этап прошёл Алексей Червоткин, шёл лидером с большим отрывом в начале своего отрезка, но не только растерял преимущество, а и сильно отстал от других лыжников. В итоге сборная России, за которую также бежали Артём Мальцев и Александр Большунов, всё же заняла второе место.

«Сделать отставание меньше точно можно было бы. Если брать собственное состояние, то за два дня до разделки я активно готовился к эстафете, провёл двухчасовую тренировку классикой утром, сделал силовую в зале вечером. Затем узнал, что у Дениса Спицова перелом, у меня есть возможность бежать.

Оглядываясь назад, возможно, стоило всё-таки отказаться, несмотря на то что это моя любимая гонка. Потому что просто участие подготовки к эстафете не стоит, а бороться с норвежцами за призы я мог бы только в идеальном состоянии. Сейчас уже тяжело об этом судить.

Если говорить про лыжи, то в Оберстдорфе из-за погодных условий для откатки на трассу не пускали сервисменов вместе со спортсменами. Для меня утром было подготовлено три пары, из которых я должен был выбрать одну на гонку.

Ребята поддержали, я им за это благодарен, в разное время многие лыжники через такое проходят. Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. «Чемпионата») сказала, что на данный момент это был объективно уровень нашей сборной, мы завоевали то место, которое действительно наше», — цитирует Якимушкина Sport24.

