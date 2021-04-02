Призёр ЧМ Якимушкин: футболисты могут два пенальти профукать, а получают больше лыжников

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете российский лыжник Иван Якимушкин высказался на тему заработков в лыжных гонках. По его словам, лыжники получают гораздо меньше футболистов.
«Спортсмены из менее публичных видов спорта зарабатывают, думаю, поменьше. А какие-нибудь футболисты, которые могут два пенальти подряд профукать жёстко, получают больше, чем вся ФЛГР (Федерация лыжных гонок России. — Прим. «Чемпионата») и все лыжники вместе взятые.
Не думаю, что всё только от зрительского интереса зависит, между нами в этом плане ведь точно не такая большая пропасть. Но шутки шутками, а возможность хорошо заработать самим у нас тоже есть, так что мне жаловаться не на что.
Чтобы привлечь больше внимания, нужно, чтобы другие страны были более конкурентоспособны. Будет здорово, если китайцы смогут удивить на домашней Олимпиаде и дальше будут выступать на высоком уровне. Там точно много новой аудитории можно привлечь», — цитирует Якимушкина Sport24.
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