Елена Вяльбе прокомментировала победу команды Сориной в эстафете на чемпионате России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу сборной Тюменской области в женской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам. Победу одержали Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина.
«Это была ожидаемая победа, это самая стабильная из всех команд, всё предсказуемо. Конечно, хотелось, чтобы все члены сборной России стояли на пьедестале, но не у всех есть достойные команды», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Напомним, второй стала команда Республики Татарстан в следующем составе: Христина Мацокина — Алия Иксанова — Анна Нечаевская — Анастасия Доценко. Замкнула тройку сборная Сибирского и Дальневосточного Федерального округа (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова).
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