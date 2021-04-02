Ольга Акопян: гандболисток ЦСКА больше удивила отставка Лесли, чем моё назначение

Олимпийская чемпионка гандболистка Ольга Акопян прокомментировала своё назначение исполняющей обязанности главного тренера ЦСКА вместо отправленного в отставку Яна Лесли.
«Назначение стало снегом на голову. Видели бы вы мои глаза в тот момент. Права выбора при ответе фактически не было. В случае моего отказа команда осталась бы без тренера, ведь у клуба не было возможности найти замену Яну Лесли в такие короткие сроки. Тем более что на носу конец сезона. Так что, по сути, меня поставили перед фактом: главный тренер отправлен в отставку, его обязанности переходят к ассистенту.
Команда восприняла замену без эксцессов. Всё прошло в рабочем режиме. Негативных реакций со стороны девчат не было. Наоборот, подходили и поддерживали: не переживай, мы поможем и все вместе справимся.
Думаю, их больше удивила отставка Яна, чем моё назначение. Ведь довольно часто с уходом главного тренера управление поручают его ближайшему помощнику. На учебно-тренировочном процессе эта ситуация не отразилась», — цитирует Акопян «Гандбол. Быстрый центр».
- 2 апреля 2021
-
13:36
-
12:54
-
12:44
-
12:43
-
12:14
-
11:28
-
10:54
-
09:57
-
09:37
-
09:32
-
00:48
-
00:11
- 1 апреля 2021
-
23:39
-
22:10
-
21:38
-
21:32
-
21:16
-
20:48
-
19:48
-
19:36
-
18:58
-
17:46
-
14:54
-
14:42
-
14:36
-
12:15
-
12:06
-
10:22
-
10:17
-
10:15
-
09:34
-
09:02
-
06:36
-
01:03
-
00:53