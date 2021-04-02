Ольга Акопян: гандболисток ЦСКА больше удивила отставка Лесли, чем моё назначение

Олимпийская чемпионка гандболистка Ольга Акопян прокомментировала своё назначение исполняющей обязанности главного тренера ЦСКА вместо отправленного в отставку Яна Лесли.

«Назначение стало снегом на голову. Видели бы вы мои глаза в тот момент. Права выбора при ответе фактически не было. В случае моего отказа команда осталась бы без тренера, ведь у клуба не было возможности найти замену Яну Лесли в такие короткие сроки. Тем более что на носу конец сезона. Так что, по сути, меня поставили перед фактом: главный тренер отправлен в отставку, его обязанности переходят к ассистенту.

Команда восприняла замену без эксцессов. Всё прошло в рабочем режиме. Негативных реакций со стороны девчат не было. Наоборот, подходили и поддерживали: не переживай, мы поможем и все вместе справимся.



Думаю, их больше удивила отставка Яна, чем моё назначение. Ведь довольно часто с уходом главного тренера управление поручают его ближайшему помощнику. На учебно-тренировочном процессе эта ситуация не отразилась», — цитирует Акопян «Гандбол. Быстрый центр».