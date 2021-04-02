Акопян — о четвертьфинале женской гандбольной ЛЧ: лёгкой прогулки, конечно, не ждём

Олимпийская чемпионка, гандболистка Ольга Акопян, недавно назначенная исполняющей обязанности главного тренера ЖГК ЦСКА, поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча женской Лиги чемпионов с «Бухарестом».

«Бухарест» — отличная команда, сбалансированная на всех позициях, с ярко выраженным лидером. Это одна из лучших гандболисток мира Кристина Нягу. В целом хорошая задняя линия и отлаженные взаимодействия с линейными. Неплохие края и вратари.



Готовимся, изучаем, наигрываем заготовки с учётом сильных сторон и слабостей соперниц. Отсмотрели все последние матчи «Бухареста» в Лиге чемпионов и даже некоторые игры сборной Румынии, где хватает гандболисток этого клуба. А если коротко, то «Бухарест» есть «Бухарест». Легкой прогулки, конечно, не ждём.

В пятницу утром летим чартерным рейсом. К обеду планируем быть на месте. Вечером потренируемся. В день игры тренировки не будет. В воскресенье сразу после матча чартером возвращаемся в Москву», — цитирует Акопян «Гандбол. Быстрый центр».

Первый матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов «Бухарест» — ЦСКА пройдёт 3 апреля в Универсальном национальном спортивном дворце столицы Румынии.