«Такая тупая ситуация». Глеб Ретивых объяснил падение в эстафете на чемпионате России

Российский лыжник Глеб Ретивых объяснил, почему упал в ходе эстафеты на чемпионате России. Ретивых, представлявший сборную Тюменской области, бежал первый этап.

«Какой-то момент невезения, обидно, потому что доверили бежать первый этап. Была такая тупая ситуация, когда у меня просто не было выбора, куда деться. Впереди ребята зацепились, я думал, что будет падение, и мне некуда было деваться.

Когда начал их объезжать, то задел борт, который очень близко поставили к лыжне, и поскользнулся на льду. Ещё спиной ударился сильно», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Сборная Тюменской области, за которую кроме Ретивых выступили Евгений Белов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, заняла второе место в эстафете. Победу одержала сборная Северо-Западного Федерального округа, за которую выступали Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин и Александр Большунов.

