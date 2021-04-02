В сборной России отреагировали на новость об отмене Кубка мира по прыжкам в воду

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева прокомментировала новость об отмене Кубка мира по прыжкам в воду в связи с угрозой инфицирования коронавирусом.
«Конечно, это очень неприятная для нас новость. Мы готовились, намеревались выступить в Японии максимально сильно. В этом сезоне всё складывается так, что у наших спортсменов вообще нет международных стартов, за исключением майского чемпионата Европы, который должен состояться в Будапеште. И мы, естественно, очень надеемся на то, что сумеем выступить хотя бы там.
Но Кубок мира — это совершенно особенная история, возможность увидеть олимпийский бассейн, опробовать снаряды. Понятно, что в сознании очень многих людей отмена столь важных соревнований — тревожный звоночек. Очень хотелось бы надеяться, что наш главный старт в Токио в этом году всё-таки состоится», — приводит слова Моисеевой RT.
Кубок мира по прыжкам в воду должен был пройти в Токио с 18 по 23 апреля.
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