«Доказали, что они мужики». Александр Большунов – о партнёрах по эстафетной четвёрке на ЧР

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в эстафете на чемпионате России в Тюмени. Золото выиграла команда Северо-Западного Федерального округа, за которую выступали Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин и Александр Большунов.

«Во-первых, хочу поздравить всю нашу команду. Я ни секунды не сомневался парнях. Они доказали, что они – мужики. Все отработали отлично. Был уверен, что после трёх этапов у нас не будет никакого отставания. Так и получилось.

Какой была тактика на последнем этапе? Уходили на него втроём. Потом мы остались вдвоём с Ваней Якимушкиным. Я посмотрел, как лыжи работают, почувствовал своё состояние. На третьем круге сделал основное ускорение, и потом уже доехал до конца», — приводит слова Большунова «Тюменская арена».