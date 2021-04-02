Татьяна Сорина — о победе в эстафете на ЧР: эта медаль особенно дорога

Лыжница Татьяна Сорина поделилась впечатлениями от победы в эстафете на чемпионате России в Тюмени. Золото выиграла сборная Тюменской области, за которую выступили Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина.

«Эта победа — главная для нас на чемпионате. И эта медаль особенно дорога, потому что она стала результатом командной работы. Все очень рады и довольны, что у нас получилось взять золото. Лыжи работали отлично? Да, просто великолепно. Огромное спасибо нашему сервису. Лыжи очень помогли нам в достижении этой победы», — приводит слова Сориной «Тюменская арена».

Второе место заняла первая команда Республики Татарстан (Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко). Третьей финишировала сборная СДВФО (Яна Кирпиченко, Марина Черноусова, Диана Головань, Вероника Степанова).